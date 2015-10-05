2017年01月26日(四)
17°C
75%
天晴。晚間及明早天氣清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低幾度。日間和暖乾燥，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風。
首頁
頭版
快訊
港聞
兩岸
國際
財經
體育
法庭
新聞直播
專題節目
新聞關注
頭版
更多...
南韓法院拒歸還盜取佛像 日本對裁決表示遺憾
17:49
智利南部山火逼近民居 最少4消防員殉職
17:37
追蹤我們
即時
17:49〔國際〕
南韓法院拒歸還盜取佛像...
18:16〔國際〕
據報安倍將晤特朗普 商...
18:12〔兩岸〕
近千台鐵員工擬農曆年休...
18:05〔本港〕
西貢公路往西貢方向 近...
17:53〔財經〕
電能派5元特別中期息
17:52〔財經〕
期結日港股升325點 ...
17:52〔財經〕
恒隆地產上年多賺22%...
17:52〔財經〕
置富上年收益增5% 末...
17:38〔國際〕
涅托對特朗普簽令表遺憾...
港聞
更多...
深圳主要口岸實施新措施 入境...
17:04
西貢公路往西貢方向 近白沙灣...
18:05
入境處：打擊假難民濫用機制漸...
17:05
警方正進行農曆年間風險評估 ...
16:33
九輛被海關扣押裝甲車稍後運返...
16:19
葉劉淑儀：盡力爭取選委支持 ...
16:04
曾蔭權案 林鄭作供指提名何周...
15:30
梁振英：本屆政府集中發展創科...
15:21
[現場]警方：初二煙花匯演下...
15:05
兩岸
更多...
近千台鐵員工擬農曆年休假 部...
18:12
內地首條空中單車道廈門試行 ...
17:19
高雄漢涉入屋盜竊後殺人 判囚...
16:18
天津婦非法持有槍支案二審 改...
15:39
寧夏擬建300足球特色學校 ...
14:48
陝西有貧困縣透過移民搬遷 助...
09:23
江蘇有住戶煤氣罐著火 鄰居不...
09:21
入冬後氣溫偏高 壺口瀑布冰掛...
08:23
習近平視察駐張家口部隊 向官...
23:46
國際
更多...
南韓法院拒歸還盜取佛像 日本...
17:49
據報安倍將晤特朗普 商退TP...
18:16
涅托對特朗普簽令表遺憾 指墨...
17:38
智利南部山火逼近民居 最少4...
17:37
菲警涉藉掃毒為名綁架殺害韓商...
13:18
美國女星摩爾逝世 曾獲美演員...
12:52
特朗普簽令興建邊境圍牆 墨西...
12:51
法國社會黨兩候選人電視辯論 ...
12:35
美國女星摩爾因病逝世 終年8...
10:50
財經
更多...
期結日港股升325點 渣打恒...
17:52
《理財有道》：張德熙「金海」...
18:30
電能派5元特別中期息
17:53
恒隆地產上年多賺22% 物業...
17:52
置富上年收益增5% 末期派2...
17:52
去年本港零售銀行盈利表現明顯...
17:16
金沙中國上季業績遜預期 多家...
16:45
去年本港零售銀行稅前盈利增長...
16:17
人民幣在全球支付排名上月維持...
16:17
體育
更多...
澳網：莎蓮娜晉級女單決賽
16:48
澳網：雲露絲威廉絲晉級決賽
16:01
歐籃：布洛斯 89-91 皇...
09:16
卡路士相信施丹將是全球最佳教練
09:16
非洲國家盃：埃及 1-0 加納
07:38
法國聯賽盃：摩納哥 1-0 ...
07:37
隊友藥檢不合格保特失京奧接力...
07:37
亞冠外：傑志 3-2(加時)...
22:46
亞冠外：傑志 3-2(加時)...
22:33
法庭
更多...
女子向警長行賄判囚26個月 ...
15:56
曾蔭權案 林鄭作供指提名何周...
15:30
曾蔭權案續審 時任發展局局長...
14:51
曾蔭權被控收受利益案 唐英年...
12:30
曾蔭權案麥靖宇認特首制訂內部...
19:11
曾蔭權案麥靖宇認特首制訂內部...
18:06
馮敬恩李峯琦等涉衝擊校委會案...
15:08
加國出生子申特區護照遭拒 華...
14:18
曾蔭權被控接受利益案 麥靖宇...
11:04
新聞關注
更多...
特首選舉
曾蔭權被起訴
英國脫歐公投
施政報告2017...
條款及細則
Terms of Use
準則及守則
Code of ethics
常見問題
FAQ